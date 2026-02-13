¡Atención, comparseros! El clima ya tiene su propio libreto para la Fiesta Grande de los Cruceños. Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el ‘Señor del Clima’, el Carnaval en Santa Cruz de la Sierra estará marcado por altas temperaturas, ráfagas de viento y algunas lluvias puntuales.

Viernes previo al Corso: lluvia en la noche

Este viernes se registrará una mínima de 23°C y una máxima de 31°C, con cielos parcialmente cubiertos y ráfagas del norte de hasta 50 km/h. La lluvia está prevista para la noche en la capital cruceña, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado.

Sábado de Corso: buen tiempo en la noche

El sábado, día del Corso grande, la mínima será de 22°C y la máxima de 30°C. Se esperan lluvias dispersas durante el día, pero en la tarde-noche no se pronostican precipitaciones, lo que garantiza condiciones favorables para el desfile.

Domingo sin lluvia y más calor

Para el domingo, la temperatura oscilará entre 23°C y 32°C, con cielos parcialmente cubiertos y ráfagas del norte de hasta 40 km/h. No se esperan lluvias.

Lunes y martes: los días más calurosos

El lunes la máxima alcanzará los 34°C y el martes llegará a 35°C, con cielos mayormente despejados. La sensación térmica será al menos 5 grados superior debido a la humedad, lo que significa que podría superar los 40°C.

Para miércoles y jueves, el calor continuará en ascenso con temperaturas de hasta 36°C.

¿Qué pasará en las provincias?

Sara e Ichilo

Las lluvias serán más intensas desde este viernes hasta el domingo, con chubascos frecuentes.

Valles cruceños

Las madrugadas serán frescas, especialmente en municipios de altura como Pucará y Moro Moro, donde la mínima llegará a 12°C.

La máxima, en cambio, alcanzará 32°C el martes en zonas cálidas como Pampa Grande y Saipina.

En Vallegrande, destino tradicional del carnaval valluno, se prevé buen tiempo para el corso.

Cordillera

La mínima será de 19°C en Cuevo y la máxima llegará a 38°C en Cabezas el martes. Habrá lluvias viernes por la noche y sábado.

Chiquitania

Las temperaturas oscilarán entre 23°C y 38°C, especialmente en la provincia Germán Busch. Se esperan lluvias desde este viernes por la noche hasta el domingo, con mayor intensidad en las provincias Ángel Sandoval, Velasco, Ñuflo de Chávez y Guarayos.

Calor intenso en la capital cruceña

En la capital cruceña y el Norte Integrado, los tres días principales de Carnaval estarán marcados por altas temperaturas y una sensación térmica que el lunes y martes superará los 40°C.

