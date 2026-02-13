Cochabamba: sector lechero exige nuevo acuerdo de precios

Los productores de leche anunciaron que el debate sobre el precio del litro de leche cruda se retomará después de la fiesta del Carnaval, luego de acordar dejar sin efecto la Resolución Biministerial 003/2025, que fijaba el precio en 4,50 bolivianos para el productor.

El representante del sector lechero en Cochabamba, Mario Mercado, informó que la anulación de la disposición abre un nuevo escenario para los productores e industrias, que deberán trabajar en mesas técnicas con el Gobierno nacional para definir un nuevo esquema de precios.

Explicó que el sector atraviesa hace años de dificultades y recordó que en 2025 se registró una profunda crisis debido al incumplimiento de condiciones que sostenían el precio regulado.

Mercado acotó que a esto se sumó el incremento de los costos de producción tras el levantamiento de la subvención a los carburantes y la liberación de precios de algunos insumos, lo que encareció el transporte y la alimentación del ganado.

Detalló que otro factor que afectó al sector fue la eliminación de regulaciones sobre derivados de la soya, insumo clave para la elaboración de alimentos balanceados, situación que elevó los costos y generó desequilibrios en la cadena productiva.

La Resolución Biministerial 003/2025 establecía un precio de 4,50 bolivianos por litro para el productor y 6,80 bolivianos para la industria; sin embargo, en el mercado los precios finales alcanzaban entre 7 y 9 bolivianos, evidenciando distorsiones en la comercialización, de acuerdo a los productores.

Tras reuniones con representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, se determinó avanzar en mesas técnicas para analizar un nuevo sistema que garantice la sostenibilidad del sector y la seguridad alimentaria.

Por el momento, el precio al productor se mantendrá en 4,50 bolivianos por litro durante el periodo de Carnaval, mientras que la leche se comercializará al público en aproximadamente 6,80 bolivianos desde las industrias. Después de la festividad, productores, industrias y el Gobierno evaluarán posibles ajustes considerando un escenario de libre oferta y demanda y el impacto del contrabando en el mercado interno.

