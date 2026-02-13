TEMAS DE HOY:
Si te cobran de más por un asiento, denuncia: estas son las sanciones en el Carnaval de Oruro

El municipio advierte que habrá pérdida del derecho preferente y controles permanentes

Silvia Sanchez

13/02/2026 9:56

Si te cobran de más por un asiento, denuncia: estas son las sanciones en el Carnaval de Oruro. Alcaldía Oruro.
Oruro, Bolivia

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro anunció sanciones contra las personas que cobren precios excesivos por los asientos en la ruta del Carnaval, tras recibir múltiples quejas de la población por el alto costo de las graderías.

El secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vásquez, informó que se establecerán precios referenciales y se habilitó una línea telefónica para recibir denuncias durante toda la festividad.

“No vamos a permitir abusos. Este es un evento patrimonial y debe ser accesible para todos”, afirmó la autoridad.

Precios máximos referenciales

Como referencia preliminar, el municipio estableció los siguientes montos que no deberían ser superados:

  •  Avenida 6 de Agosto: hasta Bs 600

  •  Plaza Principal: hasta Bs 900

  •  Avenida Cívica: hasta Bs 700

Vásquez cuestionó cobros que alcanzan los Bs 150 por asiento en eventos previos, calificándolos como excesivos.

“Ese tipo de abusos será castigado con la pérdida del derecho preferente”, advirtió.

¿Qué sanciones se aplicarán?

Quienes incumplan los precios establecidos se exponen a:

  •  Pérdida del derecho preferente para instalar graderías

  •  Retiro de autorizaciones

  •  Sanciones administrativas

  •  Intervención municipal

Las medidas se aplicarán conforme a la normativa vigente.

Línea de denuncias habilitada

El municipio habilitó atención las 24 horas en el número: 62701159

Las denuncias deben incluir:

  •  Nombre del denunciante

  •  Ubicación exacta

  •  Detalle del hecho

  •  Prueba, si es posible

La Unidad de Defensa del Consumidor realizará operativos según los reportes recibidos.

Graderías innovadoras bajo evaluación

Respecto a zonas exclusivas o graderías especiales, Vásquez aclaró que solo funcionarán si garantizan seguridad estructural.

Actualmente, solo se identificaron algunas innovaciones en la Avenida Cívica.

Para ello, el municipio solicitó a la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO) presentar los cálculos estructurales antes de autorizar su funcionamiento.

Control institucional

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, también remitió una nota a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para reforzar las acciones de control.

Prioridad: acceso y seguridad

Las autoridades recordaron que el Carnaval cuenta con respaldo legal y patrimonial, por lo que su organización debe priorizar el interés colectivo por encima del beneficio económico.

“El Carnaval es del pueblo, no de unos cuantos”, remarcó Vásquez.

