Narco-delivery en Carnaval: Caen tres implicados que distribuían cocaína en mototaxis

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) aprehendió a tres personas tras descubrir una red que utilizaba servicios de delivery para distribuir sustancias controladas. El operativo se concentró en un inmueble estratégico del segundo anillo que servía como centro de acopio para el microtráfico local.

El Tcnel. Nelson Campos, director de la FELCN, informó que la intervención se realizó en coordinación con el Ministerio Público tras recibir información sobre actividades ilícitas vinculadas al Carnaval.

“Se estaría realizando el acopio de sustancias controladas con el fin de hacer la venta al raleo en las fiestas”, detalló la autoridad sobre el objetivo de los sospechosos.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dos paquetes tipo ladrillo, sobres con clorhidrato de cocaína, marihuana y balanzas grameras para el pesaje de la droga. El jefe policial precisó que también se halló una suma de dinero que confirma la comercialización constante de estos estupefacientes en la zona.

Finalmente, las investigaciones determinaron que los implicados utilizaban un sistema logístico basado en el transporte informal para evadir los controles.

"El modus operandi es el trabajo al raleo a través de venta mediante mototaxis", concluyó Campos al explicar cómo operaba esta red de distribución.

