La madrugada de este viernes se produjo un fatal accidente cuando una mujer que volvía de festejar el 'Jueves de Comadre' chocó su vehículo contra una jardinera, derivando en la muerte de su acompañante de aproximadamente 40 años.

El hecho habría ocurrido en inmediaciones del puente desnivel de cruce Villa Adela. Una mujer al bordo de su vehículo tipo camioneta tuvo un choque con un objeto fijo, situación que derivó en el deceso de la ocupante.

Según el reporte del comandante regional de El Alto, el coronel Carlos Valencia, la mujer habría estado manejando en estado de ebriedad después del festejo de jueves de comadres. El choque fue tan fuerte que el cuerpo de la mujer se quedó atrapado al interior del vehículo y produjo su muerte.

“Se trata de una persona que estaría conduciendo aparentemente en estado de ebriedad; ella ha fallecido. Se han encontrado varias botellas de bebidas alcohólicas al interior del vehículo y sería producto de la celebración de la fiesta de comadres”, declaró Valencia.

https://www.reduno.com.bo/carnaval-2026/atencion-la-paz-estos-son-los-cortes-de-transito-por-el-carnaval-2026-2026213121829

En horas de la madrugada, los vecinos intentaron auxiliar a la mujer, pero a pesar de los esfuerzos, las lesiones eran de consideración. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play