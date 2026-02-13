Envían a Palmasola por seis meses a pastor peruano investigado por estupro

La Justicia dispuso este viernes la detención preventiva por 180 días en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola contra el pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco, denunciado por los delitos de estupro agravado y violencia familiar y/o doméstica.

La audiencia de medidas cautelares se instaló la mañana de este viernes en un juzgado de la zona de Villa Primero de Mayo y se extendió por más de seis horas. En la audiencia, el Ministerio Público formalizó la imputación por estupro agravado y fundamentó la existencia de riesgos procesales, argumentos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional para determinar la medida extrema.

De acuerdo con la denuncia, la víctima es prima hermana del acusado y era menor de edad cuando habrían ocurrido los hechos vinculados al presunto delito. Además, el religioso es investigado por violencia familiar o doméstica en el mismo caso.

El abogado Víctor Cartagena informó que la defensa apeló la determinación del juez. Asimismo, señaló que durante la audiencia se presentaron seis incidentes procesales.

Tras concluir la audiencia cautelar, Núñez del Arco fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) central para cumplir con los trámites correspondientes antes de su traslado a la cárcel de Palmasola.

Hasta el momento, se conocen al menos tres denuncias presentadas en contra del pastor. El juez determinó que la detención preventiva se cumpla por el lapso de 180 días mientras se desarrollan las investigaciones.

