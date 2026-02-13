Un atraco quedó registrado en cámaras de seguridad de un minisúper ubicado en la zona de la Villa Primero de Mayo, entre las avenidas 16 de Julio y Tres Pasos al Frente, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En las imágenes se observa cómo uno de los sujetos ingresa primero al establecimiento simulando ser cliente. El individuo espera que una compradora termine de ser atendida y luego se aproxima a la caja para solicitar cigarrillos. Mientras la cajera busca el producto, el hombre se retira la mochila que llevaba consigo y aparenta buscar algo en su interior.

Instantes después, otro sujeto entra al local portando casco de motociclista. Según las imágenes, este segundo individuo es quien desenfunda un revólver y encañona a la trabajadora. Paralelamente, el primer antisocial saca un arma de fuego tipo subfusil con características similares a una mini Uzi y se dirige directamente hacia la caja registradora.

Al percatarse de que se trataba de un asalto, la cajera no opuso resistencia. Los delincuentes lograron sustraer aproximadamente 6.500 bolivianos antes de darse a la fuga a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

“Entraron a un negocio de mi papá, entraron con resolver y metralleta”, señala un familiar del propietario en un audio difundido tras el hecho. De acuerdo con su testimonio, el atraco ocurrió en inmediaciones del Barrio Militar, cerca de la avenida Litoral y la avenida 16 de Julio.

A continuación, el video:

