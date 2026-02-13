Martins tendrá su bienvenida este sábado en el Tahuichi y el ingreso será gratuito

El club refinero confirmó este viernes el regreso del “Flecheiro” y detalló que el acto de bienvenida se realizará con apertura de puertas desde las 10:00. Además, habrá venta de poleras y souvenirs para los socios, hinchas y público en general.

En sus redes sociales, Oriente publicó un mensaje emotivo para convocar a la afición:

“Todas las flechas nos llevan al mismo lugar. La historia nos vuelve a señalar el camino”, expresó el club, invitando a la hinchada a recibir al goleador en su retorno.

Martins arribará este viernes a las 20:30 al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y tras descansar quedará listo para el evento del sábado.

El delantero busca sumar minutos y recuperar ritmo de competencia con el objetivo de llegar en condiciones al repechaje con la selección boliviana.

