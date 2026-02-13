¡Imágenes sensibles! Cámaras captaron cómo dos sujetos en moto asesinaron a un hombre en la Radial 10

Un violento asesinato ocurrido la madrugada de este viernes quedó registrado por cámaras de seguridad en la avenida Radial 10, entre el sexto y séptimo anillo, en el barrio Juan José. La víctima, identificada como José Carlos Nomey, de 31 años, fue atacada con un arma blanca tras presuntamente resistirse a un robo.

De acuerdo con las primeras versiones y los registros audiovisuales, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta roja seguían a la víctima. A las 1:25 de la madrugada, interceptaron al hombre cuando caminaba por inmediaciones de su vivienda.

En las imágenes se observa cómo uno de los antisociales desciende del vehículo y se abalanza directamente contra José Carlos. La víctima intentó huir y puso resistencia; sin embargo, fue alcanzado por su agresor, quien le asestó una puñalada en el pecho.

Los gritos de auxilio alertaron a vecinos y familiares que salieron a la calle para intentar ayudarlo. Tras el ataque, el autor del hecho corrió hacia la motocicleta donde lo esperaba su cómplice y ambos huyeron con rumbo desconocido.

José Carlos fue trasladado de emergencia a una clínica; sin embargo, perdió la vida debido a la gravedad de la herida. Según relataron sus familiares, la puñalada habría comprometido el corazón.

“Mi hermano estaba tendido en el suelo… no resistió. Los doctores dijeron que la herida fue en el corazón”, expresó entre lágrimas un familiar.

La familia aseguró que los atacantes no lograron sustraer pertenencias, ya que la víctima se resistió al robo. José Carlos deja en la orfandad a tres hijos menores de edad.

Los familiares, de escasos recursos, pidieron ayuda a la población y proporcionaron el número 760 81 949 para cualquier colaboración. Asimismo, exigieron a la Policía dar con el paradero de los responsables.

Vecinos del sector atribuyen el incremento de hechos delictivos a la presencia de moteles y trabajadoras sexuales en la zona, por lo que anunciaron una reunión de emergencia para exigir mayores controles y patrullaje policial.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen inició las investigaciones y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los autores del hecho.

