Investigan presunto sabotaje tras hallar cisterna con gasolina adulterada

En un operativo conjunto entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las autoridades detectaron en la ciudad de Cobija, Pando, un camión cisterna con combustible presuntamente adulterado que ingresó a territorio nacional por la frontera con Brasil. El caso fue calificado provisionalmente por la Fiscalía como un delito de sabotaje.

"Se ha procedido a intervenir el camión, sacamos muestras y llegamos a comprobar que ese combustible estaba adulterado. Se nota como unos grumos de café, lo que le cambia el color a un tono oscuro. Pareciera que es agua o alcohol; se han requerido peritos para determinar qué producto mezclaron con la gasolina", detalló la autoridad fiscal.

El fiscal a cargo del caso informó que la intervención se produjo tras notar irregularidades en los sistemas de seguridad del motorizado, que transportaba una carga de 34.000 litros de gasolina destinados al mercado local.

Las primeras pericias realizadas al carburante revelaron anomalías visuales críticas que sugerirían una mezcla con sustancias externas. Según el reporte oficial, el combustible presentaba una coloración oscura y texturas inusuales.

El camión, que pertenece a una empresa privada cuya documentación ya ha sido secuestrada, realizó un recorrido internacional antes de ser interceptado. Según las investigaciones preliminares, el combustible salió de la planta de Senkata, en La Paz, pasó por territorio peruano y reingresó a Bolivia por la frontera brasileña.

Para esclarecer en qué punto se produjo la manipulación de los precintos, el Ministerio Público solicitó los informes digitales de geolocalización:

La Fiscalía instruyó priorizar estas investigaciones debido al daño a gran escala que el combustible de mala calidad está provocando al parque automotor a nivel nacional.

"Se ha abierto esta investigación por el delito de sabotaje. A nivel nacional se está viendo que han estado adulterando combustible y eso ocasiona bastante daño a los vehículos. En este caso, ese producto ya había llegado aquí a Cobija"*, señaló el fiscal.

El conductor del camión permanece detenido y cuenta con defensa legal. En las próximas horas prestará su declaración informativa antes de ser puesto a disposición de un juez cautelar, quien definirá sus medidas sustitutivas o detención preventiva.

