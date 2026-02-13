¿Viajarás en Carnaval? Estas son las condiciones actuales de las carreteras de Santa Cruz

A pocas horas del inicio del feriado de Carnaval, el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) informó que todas las vías que conforman la red vial departamental se encuentran plenamente transitables, aunque recomendó a la población extremar precauciones debido a las lluvias ocasionales.

El director del Sedcam, Jairo Guiteras, señaló que actualmente no existen cortes en las rutas principales; sin embargo, advirtió que, en la antigua carretera a Cochabamba, también conocida como ruta a los Valles, podrían registrarse eventualidades como deslizamientos de plataforma o derrumbes producto de las precipitaciones.

“Todas las vías en la red vial departamental se encuentran absolutamente transitables, pero desde luego y particularmente en la antigua carretera Cochabamba, o también conocida como ruta a los Valles, producto de estas lluvias ocasionales, se pueden presentar algunas eventualidades como deslizamientos de plataforma, como derrumbe y es por eso que le pedimos a la población tomar las debidas precauciones”, indicó la autoridad.

En cuanto a la ruta hacia la Chiquitania, Guiteras aseguró que se encuentra en óptimas condiciones. Recordó que existen dos vías fundamentales para llegar a los diferentes destinos turísticos: la que pasa por San Ramón, San Javier y Concepción; y la carretera bioceánica que conecta hacia la frontera con Brasil, ingresando a la región por San José, San Miguel y San Rafael.

Asimismo, explicó que el tramo por San José hacia San Ignacio cuenta con aproximadamente 45 kilómetros de ripio, aunque aseguró que se encuentra estable y transitable para este feriado.

