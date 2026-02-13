TEMAS DE HOY:
Caso maletas Pastor peruano Tercera víctima

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Viajarás en Carnaval? Estas son las condiciones actuales de las carreteras de Santa Cruz

El director del Sedcam, Jairo Guiteras, señaló que actualmente no existen cortes en las rutas principales; sin embargo, advirtió que, en la antigua carretera a Cochabamba, también conocida como ruta a los Valles, podrían registrarse eventualidades como deslizamientos de plataforma o derrumbes producto de las precipitaciones.

Charles Muñoz Flores

13/02/2026 17:06

Sedcam pide conducir con precaución pese a rutas habilitadas. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.

Escuchar esta nota

A pocas horas del inicio del feriado de Carnaval, el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) informó que todas las vías que conforman la red vial departamental se encuentran plenamente transitables, aunque recomendó a la población extremar precauciones debido a las lluvias ocasionales.

El director del Sedcam, Jairo Guiteras, señaló que actualmente no existen cortes en las rutas principales; sin embargo, advirtió que, en la antigua carretera a Cochabamba, también conocida como ruta a los Valles, podrían registrarse eventualidades como deslizamientos de plataforma o derrumbes producto de las precipitaciones.

“Todas las vías en la red vial departamental se encuentran absolutamente transitables, pero desde luego y particularmente en la antigua carretera Cochabamba, o también conocida como ruta a los Valles, producto de estas lluvias ocasionales, se pueden presentar algunas eventualidades como deslizamientos de plataforma, como derrumbe y es por eso que le pedimos a la población tomar las debidas precauciones”, indicó la autoridad.

En cuanto a la ruta hacia la Chiquitania, Guiteras aseguró que se encuentra en óptimas condiciones. Recordó que existen dos vías fundamentales para llegar a los diferentes destinos turísticos: la que pasa por San Ramón, San Javier y Concepción; y la carretera bioceánica que conecta hacia la frontera con Brasil, ingresando a la región por San José, San Miguel y San Rafael.

Asimismo, explicó que el tramo por San José hacia San Ignacio cuenta con aproximadamente 45 kilómetros de ripio, aunque aseguró que se encuentra estable y transitable para este feriado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD