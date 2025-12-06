¿De viaje este ‘finde’? Así están las carreteras del país: este es el reporte actualizado de transitabilidad

El reporte detalla restricciones, desvíos y cortes temporales en distintos departamentos del territorio nacional.
06/12/2025 8:51
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) difundió su más reciente reporte de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, que incluye 83 tramos administrados por la institución. La entidad exhortó a los viajeros a extremar precauciones, respetar la señalización y evitar el exceso de velocidad.
“Antes de emprender tu viaje: circula con precaución, no excedas la velocidad y respeta la señalización vial”, recordó la ABC en sus redes sociales al presentar el informe actualizado.
El reporte detalla restricciones, desvíos y cortes temporales en distintos departamentos del país:
Chuquisaca
Chokis–Zudañez: No transitable.
El tramo permanecerá cerrado debido a una competencia ciclística, entre las 08:30 y 11:00.
Cochabamba
Puente Lágrimas – Ivirgarzama: Desvío habilitado.
Personal técnico trabaja en el puente vehicular Sacta, por lo que el tránsito se realiza por un puente paralelo hasta nuevo aviso.
Llavini – Bombeo: Transitable con desvíos y restricción especial.
Continúan trabajos de rehabilitación en el sector Sillarcito. La circulación está habilitada solo en horario nocturno, de 17:30 a 07:00.
Santa Cruz
Cuarto Anillo – Warnes: Transitable con desvíos.
Maquinaria pesada trabaja en la construcción de la doble vía Santa Cruz–Warnes (lado este).
Tarija
Palos Blancos – Villa Montes: Transitable con desvíos.
Se ejecutan trabajos de mantenimiento; el desvío habilitado pasa por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.
La Paz
Unduavi – Chulumani: Restricción vehicular estricta.
No se permite la circulación de ningún tipo de vehículo de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00, debido a trabajos con maquinaria.
Patamanta – Huarina: Transitable con desvíos.
Se habilitaron dos carriles mediante desvío provisional.
Beni
Santo Domingo – Monte Grande: Restricción especial.
El tramo se encuentra en evaluación técnica por condiciones en el sector Monte Grande–Santo Domingo.
La ABC recordó a los usuarios que pueden acceder al detalle completo y actualizado del estado de las rutas en su plataforma oficial de transitabilidad: 👉 transitabilidad.abc.gob.bo
