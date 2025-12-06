TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿De viaje este ‘finde’? Así están las carreteras del país: este es el reporte actualizado de transitabilidad

El reporte detalla restricciones, desvíos y cortes temporales en distintos departamentos del territorio nacional.

Charles M. Flores

06/12/2025 8:51

Así están las carreteras del país: ABC publica su reporte actualizado de transitabilidad. FOTO: Tomada de internete.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) difundió su más reciente reporte de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, que incluye 83 tramos administrados por la institución. La entidad exhortó a los viajeros a extremar precauciones, respetar la señalización y evitar el exceso de velocidad.

“Antes de emprender tu viaje: circula con precaución, no excedas la velocidad y respeta la señalización vial”, recordó la ABC en sus redes sociales al presentar el informe actualizado.

El reporte detalla restricciones, desvíos y cortes temporales en distintos departamentos del país:

Chuquisaca

Chokis–Zudañez: No transitable.
El tramo permanecerá cerrado debido a una competencia ciclística, entre las 08:30 y 11:00.

Cochabamba

Puente Lágrimas – Ivirgarzama: Desvío habilitado.

Personal técnico trabaja en el puente vehicular Sacta, por lo que el tránsito se realiza por un puente paralelo hasta nuevo aviso.

Llavini – Bombeo: Transitable con desvíos y restricción especial.

Continúan trabajos de rehabilitación en el sector Sillarcito. La circulación está habilitada solo en horario nocturno, de 17:30 a 07:00.

Santa Cruz

Cuarto Anillo – Warnes: Transitable con desvíos.

Maquinaria pesada trabaja en la construcción de la doble vía Santa Cruz–Warnes (lado este).

Tarija

Palos Blancos – Villa Montes: Transitable con desvíos.

Se ejecutan trabajos de mantenimiento; el desvío habilitado pasa por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

La Paz

Unduavi – Chulumani: Restricción vehicular estricta.

No se permite la circulación de ningún tipo de vehículo de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00, debido a trabajos con maquinaria.

Patamanta – Huarina: Transitable con desvíos.

Se habilitaron dos carriles mediante desvío provisional.

Beni

Santo Domingo – Monte Grande: Restricción especial.

El tramo se encuentra en evaluación técnica por condiciones en el sector Monte Grande–Santo Domingo.

La ABC recordó a los usuarios que pueden acceder al detalle completo y actualizado del estado de las rutas en su plataforma oficial de transitabilidad: 👉 transitabilidad.abc.gob.bo

