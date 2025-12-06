“Nadie puede alegar ignorancia a la ley”, afirma el abogado León sobre Lidia Patty

La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, fue aprehendida por la Policía mientras se dirigía a La Paz para declarar ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en un proyecto agrícola financiado por el Fondo Indígena. El abogado Eduardo León, denunciante del caso, aseguró que Patty habría recibido dinero del Estado de manera indebida.

Durante su intervención en el programa Que No Me Pierda, León señaló que la investigación confirma un daño económico al Estado superior al millón de bolivianos en el proyecto atribuido a Patty.

"El daño que ahora se ha establecido a la señora Lidia Patty supera los 1 millón de bolivianos por un proyecto supuestamente de tomates. Invernaderos que jamás ha sido realizado y que nunca ha sido presentado," afirmó.

El abogado explicó que ninguna persona, sin importar su condición indígena o de mujer, puede alegar desconocimiento de la ley: "Primero que confirma el delito. Porque sea condición de indígena humilde o sea cualquier condición de una persona que sea un gran empresario o un gran político, nadie puede establecer ignorancia a la ley. Nadie puede alegar ignorancia a la ley. La señora conocía perfectamente," declaró León.

Además, criticó la supuesta devolución parcial de dinero por parte de Patty: "Si yo devuelvo, como ella supuestamente ha devuelto el dinero, confirmo que es recibido. Entonces, si estoy devolviendo un dinero que me han entregado ilegalmente, eso es evidencia de que se recibió de manera indebida," subrayó.

León también vinculó responsabilidades de exautoridades del MAS, incluyendo al expresidente y entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, y a Evo Morales, quienes según su denuncia autorizaron transferencias de dinero público a cuentas particulares.

"Aquí si se ponen las cámaras, dice ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. Él encabeza esta reunión y aprueba la transferencia de dineros del Estado a cuentas particulares," detalló.

El abogado enfatizó que el Fondo Indígena, creado para financiar proyectos productivos en comunidades indígenas, fue utilizado como caja chica del MAS, con múltiples irregularidades que se remontan a 2015.

"Hemos contrastado con todas las pruebas que hemos presentado a la fiscalía y la fiscalía tiene que mostrar aquello, que el daño económico llegaba a más de 700 millones de dólares," afirmó León.

