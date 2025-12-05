Revelan que Rubén Ríos tiene más de Bs 13 millones en sus cuentas y múltiples bienes

El abogado de la parte denunciante, Eduardo León, brindó este viernes en una entrevista con Red Uno nuevos detalles sobre el caso que se sigue en contra del dirigente de la Federación de Panificadores, Rubén Ríos.

León señaló que las cifras relacionadas a los movimientos económicos del investigado se han ido modificando conforme avanza la pesquisa.

“Este tipo de organización criminal a la cabeza de Rubén Ríos ha tenido un manejo económico de los dineros del pueblo por el caso Emapa ya escandaloso”, afirmó.

El jurista explicó que, hasta el momento, se identificaron tres cuentas bancarias a nombre de Ríos: dos en el Banco Unión y una en el Banco Mercantil Santa Cruz.

“En las dos primeras cuentas tiene depósitos que suman alrededor de 13 millones de bolivianos, y en la del Banco Mercantil cerca de 350.000 bolivianos. Esto demuestra que el daño económico a Emapa es muy fuerte”, sostuvo León.

Añadió que el avance de la investigación continúa revelando modificaciones en los montos registrados, lo que evidencia un perjuicio económico cada vez mayor para el Estado.

“Por supuesto, la mayor responsabilidad es de él, de su familia y del entorno que estaba alrededor de Franklin Flores”, puntualizó.

Según León, se habría conformado un “clan familiar” que operaba mediante una empresa usada como fachada, involucrando —según la denuncia— a la esposa de Ríos, su exesposa y sus hijos. La esposa, además, habría realizado movimientos y cobros de grandes sumas de dinero.

El caso permanece en investigación, y las autoridades continúan buscando a otros posibles implicados.

