“Todos van a ser cambiados”: Viceministra anuncia relevo de personal en el INRA tras denuncias

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, junto al presidente de la Brigada Parlamentaria, realizó una intervención institucional en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ante la existencia de al menos 146 denuncias de avasallamientos y tráfico irregular de tierras.

Durante su visita, Barrientos informó que se iniciará un proceso de fiscalización y coordinación, mediante el cual se solicitará documentación para revisar la entrega de tierras y verificar cada trámite emitido por el INRA.

“Todo lo que salga de esta entidad será evaluado con rigurosidad”, aseguró la autoridad, quien indicó que las 146 denuncias registradas hasta la fecha son solo una parte de los casos existentes. “Hay un montón que aún no están registrados y siguen llegando diariamente”, señaló.

Reemplazo de personal y posibles procesos penales

La autoridad enfatizó que los funcionarios involucrados serán reemplazados por personal comprometido y responsable.

“Todos van a ser cambiados. Vamos a trabajar con gente nueva y dispuesta a trabajar por el país. Cuando exista evidencia contundente, los responsables serán procesados, pero debemos ser responsables con la información para no empañar el nombre de nadie”, afirmó.

La intervención inicial consistió en una inspección y recolección de información, y se informó que posteriormente se podría iniciar procesos penales si corresponde.

Coordinación interinstitucional y revisión de más casos

La viceministra destacó que los casos se coordinarán con el Ministerio de Gobierno, y que el Estado busca poner fin a la permisividad histórica frente a los avasallamientos en tierra fiscal y dotaciones.

“Estamos atendiendo las denuncias de avasallamientos y tráfico irregular de tierras. Tenemos muchos pendientes y seguiremos facilitando información de manera transparente para que la ciudadanía esté informada”, sostuvo Barrientos.

