Director del INRA se reúne en Casa Grande con la viceministra de Autonomías tras intervención de oficinas por denuncias

El pasado viernes la viceministra Barrientos alertó la detección de irregularidades en la firma de trámites y resoluciones vinculadas a la administración de tierras, presuntamente favoreciendo a personas relacionadas con el anterior Gobierno.

Hans Franco

27/11/2025 11:02

Foto: Director del INRA se reúne con la viceministra de Autonomías
La Paz

El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, sostiene este jueves una reunión en Casa Grande del Pueblo con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, luego de la intervención realizada por esta dependencia estatal la semana pasada en oficinas del INRA, a raíz de denuncias presentadas por ciudadanos y autoridades locales.

El pasado viernes la viceministra Barrientos alertó la detección de irregularidades en la firma de trámites y resoluciones vinculadas a la administración de tierras, presuntamente favoreciendo a personas relacionadas con el anterior Gobierno. La autoridad advirtió, además, que en los departamentos de Beni y Pando se habrían autorizado ingresos de avasalladores a zonas de zafra sin los debidos procedimientos. 

En aquella oportunidad, la viceministra no encontró al director del INRA en sus oficinas en horario laboral.

