Senadora Mallón solicita suspender receso parlamentario de fin de año por agenda legislativa

La senadora Claudia Mallón (APB Súmate), presentó una nota formal al vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Edman Lara Montaño, además de los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, solicitando que no se declare receso parlamentario de fin de año, debido a la existencia de una agenda legislativa “impostergable y de carácter urgente” que enfrenta el país.

En la carta, fechada el 24 de noviembre y entregada este 26 de noviembre, la legisladora pidió que, en coordinación con los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, se garantice la continuidad de las sesiones plenarias durante la gestión 2025, evitando paralizar el trabajo legislativo en un momento crítico.

Mallón detalló que la coyuntura nacional exige atención prioritaria a diversas tareas legislativas, entre ellas:

Impulsar el proceso de preselección de las vocales electorales.

Completar las magistraturas judiciales acéfalas, idealmente con un tratamiento concurrente al proceso electoral subnacional, según el proyecto de ley presentado por la Cámara de Diputados.

Considerar reformas tributarias orientadas al saneamiento fiscal y la reactivación productiva.

Dar curso a iniciativas normativas con impacto directo en el empleo, la inversión y la estabilidad institucional.

La senadora advirtió que una suspensión temporal de sesiones “podría comprometer procesos del sistema democrático y afectar el normal funcionamiento del Estado”. Por ello, enfatizó que las decisiones sobre el trabajo parlamentario deben responder a los intereses superiores del país y asumirse con la “responsabilidad histórica que el momento demanda”.

La solicitud ahora está en manos de la Vicepresidencia del Estado para su consideración y tratamiento en el marco de las atribuciones legislativas vigentes.

Mira la programación en Red Uno Play