Fiscalía allana oficinas del Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre

24 horas después de que la Sala Constitucional Primera de Potosí dispusiera el cese inmediato de funciones de los cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del TCP, una comisión de fiscales allanó el edificio en Sucre y precintó las instalaciones.

Javier Gorena, fiscal de materia, informó que el operativo dispuesto cuenta con el apoyo de un equipo técnico de laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el investigador asignado al caso.

“Estamos actuando en base a la denuncia por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y acoso político”, señaló Gorena.

Cabe destacar que por este mismo caso, las magistradas electas de TCP, Paola Verónica Prudencio y María Laura Villca, presentaron ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca una solicitud para activar alerta migratoria contra los cinco magistrados denominados “autoprorrogados”.

La denuncia contra los exmagistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, fue presentada el 12 de noviembre de 2025 y surge tras la elección judicial de diciembre de 2024, en la que Prudencio y Laura obtuvieron su mandato constitucional.

