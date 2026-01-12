Tras acuerdo con el Gobierno, sectores sociales empiezan a levantar los bloqueos

Luego de la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), se determinó levantar los bloqueos de carreteras instalados en diversas regiones del país, lo que permitió que los movilizados empiecen a retirarse de los puntos donde mantenían cerradas las vías.

De manera progresiva, los sectores en protesta abandonaron sus concentraciones, acatando las disposiciones emitidas por su ente matriz, lo que permitió restablecer la circulación en caminos interdepartamentales.

Los bloqueos se intensificaron desde el pasado lunes, afectando principalmente al departamento de La Paz y la conexión con Cochabamba, donde cientos de vehículos quedaron varados durante varios días.

La medida de presión provocó perjuicios a pasajeros, transportistas y sectores productivos, que reportaron importantes pérdidas económicas, además de dificultades en el abastecimiento y la movilidad en distintas regiones del país.

Con el levantamiento de las medidas, se espera que el tránsito y las actividades económicas se normalicen de forma paulatina en las próximas horas.

