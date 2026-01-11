Gobierno y COB pactan por nuevo decreto y se mantiene eliminación a la subvención

Tras una intensa jornada de negociación en la ciudad de El Alto, el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), junto a diversos sectores sociales, alcanzaron un consenso estructural. En este momento, trabajan en la redacción final del acta de acuerdo, cuya firma es inminente y significará la desmovilización inmediata de las medidas de presión a nivel nacional.

El punto central del acuerdo establece la abrogación del polémico Decreto Supremo 5503. Sin embargo, las autoridades aclararon que el nuevo documento que se redacta de manera conjunta preservará los pilares económicos que benefician a los trabajadores y al Estado.

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, explicó que la nueva norma mantendrá los puntos fundamentales del anterior decreto: Incremento al salario mínimo nacional, aumento de los bonos sociales y programas de asistencia, y mantenimiento de la disposición sobre el levantamiento de la subvención.

"Estamos trabajando en un nuevo decreto en conjunto con las organizaciones sociales, preservando la parte económica. Los bonos se mantienen y la suspensión de la subvención también", subrayó Oviedo, enfatizando la necesidad de no perjudicar el proceso de redacción que se lleva a cabo en la mesa de diálogo.

El principal compromiso asumido por la dirigencia de la COB y los sectores sociales es la suspensión de las medidas de presión. Una vez que el documento sea rubricado por ambas partes, se procederá al levantamiento inmediato de los bloqueos de carreteras que afectan la transitabilidad en el territorio boliviano.

La mesa de negociación contó con una fuerte presencia gubernamental, encabezada por seis ministros de Estado, incluyendo las carteras de Presidencia, Economía, Gobierno y Educación, lo que refleja la prioridad que el Ejecutivo otorga a la resolución de este conflicto.

A estas horas, el ambiente en la ciudad de El Alto es de cauta esperanza. Los sectores sociales permanecen en vigilia mientras se concluyen los detalles técnicos del acta. El Gobierno asegura que el nuevo decreto será promulgado de manera inmediata una vez se formalice el acuerdo, permitiendo la normalización de las actividades en todo el país.

