Diputado Rada pide al Gobierno identificar a “malos dirigentes” tras bloqueos

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, se refirió este lunes en Red Uno al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que derivó en la abrogación del Decreto Supremo 5503, señalando que esta decisión representa un alivio para la población tras semanas de conflictividad social.

El diputado dijo que el acuerdo “está dando nuevamente oxígeno al pueblo”, luego de un periodo marcado por bloqueos y movilizaciones que, según indicó, provocaron un incremento considerable en los precios de los productos de la canasta familiar y afectaron a la economía de las familias bolivianas.

El legislador sostuvo que el país atraviesa un escenario de división social y cuestionó a sectores que dijo impulsaron la conflictividad.

“Sentimos que hay una Bolivia dividida entre la gran mayoría del pueblo, la gente de a pie, la gente que quiere trabajar, y la otra línea que es de los malos dirigentes, malos parlamentarios y malos analistas que se ponen del lado de continuar con el secuestro del pueblo boliviano”, manifestó Rada.

Asimismo, Rada afirmó que el Gobierno respondió a una nueva coyuntura y consideró fundamental acompañar la abrogación del decreto con medidas complementarias. En ese marco, propuso identificar a las personas que generan perjuicio al bien común y planteó la necesidad de una norma que garantice la libre transitabilidad.

“Hemos visto a dirigentes, y bloqueadores volando cerros a carreteras, las mismas que son un gasto de todos los bolivianos, y ahí había que identificar a esas personas y exigir al ministro de Gobierno, que presente en las próximas horas a esos terroristas que le han hecho daño al bien común”, señaló.

El diputado cuestionó a dirigentes que, según afirmó, se resisten a perder privilegios. “Esta gente, malos dirigentes, no se acostumbran a vivir sin privilegios”, puntualizó.

Dijo que desde la Asamblea se debe trabajar en una ley de garantías que condene los bloqueos, ya que señaló que no puede ser que por unos cuantos queden todos perjudicados.

Mira la programación en Red Uno Play