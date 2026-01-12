“Evitamos el colapso”: las 10 frases más destacadas de Rodrigo Paz tras el acuerdo con la COB

Tras la firma del acuerdo que puso fin a las movilizaciones, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, se dirigió este domingo al país con un mensaje enfocado en la situación económica, el diálogo con los sectores movilizados y las medidas asumidas por su Gobierno, entre ellas el Decreto Supremo 5503, al que calificó como clave para evitar el colapso nacional.

Además, destacó varios puntos de su gestión de Gobierno durante estos dos meses y agradeció a su equipo de trabajo y al gabinete ministerial.

Las 10 frases destacadas de Rodrigo Paz tras el acuerdo con la COB

“Recibimos un país destrozado y arrasado, con la economía al borde del colapso, con un Estado debilitado y con los últimos años de desorden, corrupción, caos y saqueo”. “Había largas filas, no había diésel, no había gasolina; hace poco no había comida para comprar. Los camioneros tenían que esperar largas noches, largos días para conseguir algo de diésel, algo de gasolina”. “Muchos de aquellos que robaron y saquearon eran parte de la corrupción de los últimos años; apostaban para que Bolivia fracasara en estos dos primeros meses de gobierno”. “En menos de dos meses logramos estabilizar la economía boliviana; hoy hay abastecimiento de gasolina y de diésel, el sistema financiero funciona, el tipo de cambio se sostiene, el dólar está estable, los salarios se pagan y el país sigue de pie. Bolivia empezó a respirar y curarse poco a poco”. “Tuvimos el valor de encarar con un decreto el 5503 para darle un orden, un futuro y un destino a la patria. El Decreto Supremo 5503 logró su objetivo de conquistas económicas y sociales y evitó el colapso de la patria, y no vamos a retroceder en esas conquistas económicas que Bolivia ha logrado en estos dos meses”. “Seguimos firmes en ordenar la economía, ordenar la casa, esta casa que han destruido y que arrasaron en los últimos años”. “Nosotros vamos a defender el trabajo, vamos a proteger a quienes más nos necesitan, y les diremos siempre la verdad, Bolivia, aunque duela”. “La siguiente semana llega el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); hace pocas semanas atrás cerrábamos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) más de 7.000 millones de dólares, porque el mundo está confiando en Bolivia. 7.000 millones de dólares para obras e infraestructura, empleo y mano de obra que tanto necesitamos en Bolivia; ese futuro está en riesgo cuando algunos prefieren el caos antes que un país que funcione”. “Nadie invierte en un país bloqueado. Lo diré una vez más: el caos para ellos es volver a robarnos a los bolivianos, volver a llenar sus bolsillos y dejar las mesas de las familias trabajadoras vacías; el caos es para las mafias porque de esa manera se enriquecen”. “Nosotros estamos construyendo una cultura de confianza; estos 10 días se dialogó con más de 160 organizaciones vivas de nuestro país. Por cada día quitando la subvención, nos hemos ahorrado 10 millones de dólares, que significa obras y empleos”.

El mandatario concluyó destacando el proceso de diálogo sostenido con diversos sectores sociales, con quienes dijo que se construye una cultura de confianza.

Mira la programación en Red Uno Play