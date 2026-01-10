¡Es oficial, hay nuevas reglas de inscripción! Educación abre una excepción para las edades de ingreso escolar

El Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Regular, emitió un comunicado este viernes y anunció una modificación excepcional a las reglas de inscripción para la gestión escolar 2026.

La medida responde directamente a los reclamos de padres de familia que se vieron sorprendidos por la reciente normativa de edad mínima, permitiendo ahora una "ventana de tolerancia" para los más pequeños que ingresan al sistema educativo.

Originalmente, la Resolución Ministerial 0001/2026 buscaba frenar la escolarización prematura basándose en evidencia científica que señala que adelantar la entrada al colegio puede generar desajustes en el desarrollo neurológico y socioemocional de los niños. Sin embargo, la comunicación tardía de esta norma chocó con los planes ya establecidos por las familias.

Ante esta situación, las autoridades han dispuesto lo siguiente:

La excepción: Los niños que cumplan 4 años hasta el 30 de junio de 2026 podrán inscribirse en el primer año del Nivel Inicial este año.

Aquellos padres que decidan inscribir a sus hijos bajo esta modalidad deberán firmar un compromiso escrito con la unidad educativa, asumiendo la responsabilidad de las implicaciones que conlleva una escolarización temprana.

A pesar de esta tregua, el Ministerio ha dejado claro que las reglas del juego cambiarán definitivamente el próximo año. Para la gestión 2027, se aplicará estrictamente el Artículo 26 de la RM 0001/2026, el cual exige que los niños tengan los 4 años cumplidos al 31 de diciembre del año anterior (2026) para ingresar al sistema.

Esta decisión busca equilibrar la planificación familiar actual con el objetivo pedagógico de garantizar que cada estudiante cuente con la madurez necesaria para enfrentar las exigencias escolares, evitando frustraciones o rezagos en su aprendizaje futuro.

