Educación

Padres de familia cuestionan restricción de edades para primero de primaria

La Resolución Ministerial 0001/2026 modifica el límite de edad para el ingreso escolar, dejando en la incertidumbre a niños que ya cursaron el nivel inicial o Kinder.

Red Uno de Bolivia

07/01/2026 11:44

Foto: Red Uno
La Paz

Padres de familia del macrodistrito Centro de la ciudad de La Paz se declararon en estado de emergencia este martes, tras la publicación de la Resolución Ministerial 0001/2026.

Según denunciaron, la nueva normativa emitida por el Ministerio de Educación impone restricciones en las fechas de nacimiento para la inscripción a primero de primaria, lo que impediría que cientos de niños continúen su formación escolar a pesar de haber concluido satisfactoriamente el kínder.

El representante de los padres de familia del macrodistrito Centro, Diego Torres, expresó la desesperación del sector ante la falta de alternativas para sus hijos.

"No sabemos qué vamos a hacer con nuestros hijos. Esta resolución tendría que aplicarse recién para el 2027, de modo que los padres podamos prever la situación académica y no ser sorprendidos de esta manera", manifestó el dirigente.

El conflicto radica en que los niños que cumplen 6 años entre enero y mediados de 2026 quedarían fuera del sistema de inscripción automática. Según explican los afectados, el sistema de registro escolar "rebotará" a los estudiantes que no cumplan con el nuevo rango de edad estricto, bloqueando su ingreso al primer año de educación primaria.

Los padres aseguran que esta medida representa un perjuicio directo al desarrollo académico y emocional de los menores, quienes se verían obligados a repetir el año o quedar fuera del sistema educativo por una gestión. Ante esta situación, el sector exige al Ministerio de Educación una flexibilización de la norma o una etapa de transición que permita la inscripción de los niños que ya cuentan con el certificado de egreso del nivel inicial.

 

