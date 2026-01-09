Investigan robo de $us 60.000 que involucra a policías en Desaguadero

El comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Antonio Sokol Saravia, informó que se investiga un robo de 60.000 dólares presuntamente cometido por funcionarios de la Policía Rural y Fronteriza en el puesto fronterizo de Desaguadero, donde la víctima sería una persona dedicada al cambio de dólares.

La autoridad policial señaló que el caso se conoció tras una denuncia recibida el día anterior, lo que derivó en acciones inmediatas.

“Recibimos una denuncia donde funcionarios policiales habrían realizado un cobro irregular; ya se procedió a la aprehensión de cuatro de ellos y al arresto de otros cinco, y se está estableciendo si todos estaban vinculados con este hecho de corrupción, que en realidad es un delito, un robo de 60.000 dólares”, afirmó Sokol Saravia.

El comandante general indicó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y continúa en proceso de investigación para determinar responsabilidades. En ese marco, reiteró que la institución no dará marcha atrás en la lucha contra la corrupción.

“No vamos a declinar en esta lucha; lamentablemente, en estas seis semanas tenemos más de 40 casos investigados por corrupción”, manifestó.

Asimismo, reveló que como resultado de estos procesos existen alrededor de 70 funcionarios policiales que ya se encuentran en cárceles o enfrentando procesos penales y disciplinarios. Sokol envió un mensaje directo a los efectivos a nivel nacional:

“No vamos a tolerar ningún hecho de corrupción; el funcionario que sea identificado cometiendo irregularidades será remitido a la instancia penal y disciplinaria correspondiente”.

Ver minuto: 5:45

Mira la programación en Red Uno Play