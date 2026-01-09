Doble crimen: Revelan las posibles causas por las que torturaron y asesinaron a dos personas en Challapata

El viceministro de Régimen Interior, René Calla, brindó este jueves detalles reveladores sobre el avance de las investigaciones del macabro doble asesinato ocurrido en la localidad de Challapata del departamento de Oruro. Según la autoridad, el móvil inicial del crimen estaría vinculado presuntamente al robo de un vehículo.

De acuerdo con las declaraciones de Calla, el incidente comenzó con la sustracción de un motorizado que posteriormente fue trasladado hasta la región de Challapata.

“Investigando en este momento qué es lo que ha sucedido, inicialmente se tiene como causa el robo de un vehículo; posteriormente, ese vehículo es trasladado hacia Challapata. Algo sucede ahí, pero tenemos cuatro personas involucradas: de esas cuatro personas, dos son las fallecidas, una fue llevada hacia la ciudad de Oruro y tendríamos una cuarta que estaría desaparecida”, manifestó Calla.

Tanto la Policía Boliviana como el Ministerio Público se encuentran desplegados en la zona realizando un "trabajo minucioso" para determinar qué ocurrió exactamente entre los cuatro sujetos y por qué terminó en una ejecución de tal saña.

“Es un trabajo arduo el que se está realizando en este momento por parte del personal policial y de la Fiscalía en Oruro”, afirmó Calla. Hasta el momento, se presume que los fallecidos son de nacionalidad chilena.

