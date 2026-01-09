“Fueron golpeados, torturados y asesinados”: Fiscalía brinda informe sobre el doble crimen en Challapata

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, brindó este jueves un informe detallado respecto a los dos sujetos presuntamente extranjeros que fueron encontrados sin vida y con graves signos de violencia en la localidad de Challapata, específicamente en el sector conocido como "México Chico".

“Habían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados”, manifestó Morales de manera contundente.

La autoridad señaló que las investigaciones preliminares apuntan a que se trataría de un ajuste de cuentas, por lo que se ha tipificado el caso bajo el delito de asesinato.

Hasta el momento, la Fiscalía informó que no se ha logrado establecer la identidad de las víctimas. Sin embargo, los indicios sugieren que ambos sujetos serían de nacionalidad chilena, dato que se espera confirmar mediante las pericias forenses en curso.

“Presuntamente serían extranjeros de nacionalidad chilena. Se está verificando en Migración la fecha de su ingreso, la razón de su estadía y la identidad de las personas con las que se habrían reunido”, afirmó Morales. El caso continúa en proceso de investigación.

