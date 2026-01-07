Tragedia en la ruta Oruro–La Paz: dos muertos tras vuelco en Patacamaya

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este martes en la localidad de Patacamaya, en el departamento de La Paz, dejó un saldo de dos personas fallecidas y seis heridas, informó la Policía.

El subcomandante departamental, coronel Javier Salgueiro, indicó que las víctimas fatales son dos hombres, mientras que los heridos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica.

"El hecho se debió a una salida de vía con posterior vuelco de tonel", manifestó Salgueiro. El incidente ocurrió cuando el vehículo, que se dirigía desde Oruro hacia La Paz, perdió el control, provocando un vuelco de campana que expulsó a dos de sus ocupantes.

La Unidad Operativa de Tránsito lleva a cabo la investigación técnica para establecer las causas reales del accidente.

