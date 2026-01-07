Murió tras una pelea en la ducha: lo que se sabe del crimen en Chonchocoro

Un hecho de sangre se registró la tarde del lunes 5 de enero en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde un privado de libertad perdió la vida tras ser atacado con un arma punzocortante por otro interno. El incidente ocurrió aproximadamente a las 18:25 en el área “J”, zona preventiva del recinto penitenciario.

“Lamentablemente el día lunes 5 de enero, alrededor de las 18:25, se produjo un hecho de sangre donde se tuvo el deceso de un privado de libertad”, informó el gobernador del penal, coronel Saúl Espinoza.

La víctima fue identificada como Jack Danicubo Agudo, boliviano de 19 años, quien se encontraba con detención preventiva por el delito de asesinato. De acuerdo con el reporte oficial, fue atacado por Rogelio Strambossi Farías, ciudadano brasileño de 21 años, quien le propinó 19 puñaladas.

“Estos dos internos se encontraban en el área J, una zona preventiva y de ambientamiento; al salir al baño se produce la agresión”, explicó Espinoza, añadiendo que “anteriormente ya habían tenido una agresión verbal”.

Según la autoridad penitenciaria, la discusión se habría originado por el uso de la ducha. “El reporte que se tiene es que discutieron por quién iba a ingresar primero al baño para asearse y hacer sus necesidades”, precisó el coronel.

Al escuchar los gritos, el personal de seguridad acudió al lugar y encontró a la víctima tendida en el suelo con múltiples heridas punzocortantes. “Se evidenció al interno desangrándose y al ciudadano brasileño con las manos ensangrentadas”, detalló.

El joven herido fue evacuado de inmediato a un hospital de segundo nivel en Viacha; sin embargo, falleció en el trayecto. El presunto autor fue aislado en un régimen de contención mientras continúan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play