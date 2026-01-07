¡Horror! Asesinan a un recluso en Chonchocoro con al menos 19 puñaladas

El gobernador del recinto penitenciario de Chonchocoro, Saúl Espinoza, informó este martes por la tarde sobre un trágico suceso ocurrido al interior del penal: un privado de libertad fue asesinado por su compañero de celda, quien le propinó al menos 19 puñaladas.

De acuerdo con el reporte oficial, el autor del crimen es un recluso de nacionalidad brasileña que ya contaba con una sentencia por asesinato. Las investigaciones preliminares refieren que el ataque fue el desenlace de una violenta discusión verbal entre ambos sujetos. Tras el hecho, el agresor fue aislado de manera inmediata para evitar mayores incidentes.

Respecto a la causa de muerte, el coronel Espinoza señaló que los exámenes preliminares apuntan a un shock hipovolémico por desangramiento, derivado de la gravedad de las múltiples heridas punzocortantes.

Finalmente, la autoridad carcelaria confirmó que, al momento de la intervención de la Fiscalía para la toma de declaraciones, el interno agresor decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio.

