Susto en el baño: Pofoma rescata una culebra dentro de una vivienda en Cochabamba

Momentos de tensión se vivieron en una vivienda de Cochabamba, donde una familia encontró una culebra dentro de su cuarto de baño.

El hecho ocurrió en la zona de Villa Busch. Tras la alerta telefónica de los propietarios, efectivos de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia.

Rescate seguro

Según informó la Policía Boliviana, el operativo se realizó sin mayores incidentes.

“Nuestros servidores policiales realizaron el rescate seguro del ejemplar, precautelando la integridad de la familia y del animal”, señalaron desde la institución.

Los uniformados capturaron al reptil aplicando protocolos de manejo de fauna silvestre para evitar riesgos tanto para los habitantes como para la especie.

Traslado y valoración

Posteriormente, la culebra fue trasladada al Centro de Atención y Derivación (CAD) de fauna silvestre de la Gobernación, donde será evaluada por especialistas antes de su reinserción a su hábitat natural.

Las autoridades recordaron a la población que, ante la presencia de animales silvestres en zonas urbanas, se debe evitar cualquier intento de manipulación y comunicarse de inmediato con las unidades especializadas.

