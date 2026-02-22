Cámaras de seguridad captaron a tres sujetos, uno con una herida de bala, cuando intentaban tomar un taxi en la calle Arica tras el crimen del joven vendedor de tarjetas de celular.

Los presuntos autores del asesinato de un joven de 24 años en el municipio de Viacha fueron vistos horas después en la ciudad de El Alto, donde intentaban abordar un taxi mientras uno de ellos presentaba una herida en el brazo, según registros de cámaras de vigilancia y testimonios de transeúntes.

El hecho ocurrió el pasado viernes en la zona Urkupiña II de Viacha, cuando delincuentes armados atacaron al joven, quien trabajaba como vendedor de tarjetas de crédito para celular. La víctima recibió un disparo en el abdomen que le provocó la muerte, mientras los antisociales huyeron del lugar a bordo de un vehículo de color negro.

Posteriormente, cámaras de seguridad captaron a tres sujetos en la calle Arica de la ciudad de El Alto. De acuerdo a transeúntes, los individuos intentaban abordar un taxi luego de que un centro médico se negara a atenderlos, debido a la gravedad de la herida que presentaba uno de ellos.

“Han ido al hospital de aquí atrás pero no les ha recibido ningún taxista no les han recibido el joven estaba chorreando sangre de su mano yo pensando que era con la amoladora, pero no había sido herida de bala cuando he visto las noticias me he enterado algo”, relató un testigo.

La persona que tuvo contacto con los sospechosos señaló que estos no tenían acento extranjero y mantenían conversaciones llamativas entre ellos. Además, recordó que portaban dos maletines de color negro al momento de ser vistos.

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, mientras la población permanece en alerta ante la violencia registrada en Viacha.

