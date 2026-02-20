Horror en Viacha: Asesinan a balazos a joven que vendía tarjetas de celular

Un joven de 24 años fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en la zona Urkupiña II del municipio de Viacha, tras ser interceptado por dos antisociales que intentaron robarle el dinero que llevaba producto de la venta de tarjetas de crédito para telefonía móvil.

De acuerdo con testimonios de vecinos, los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo de color negro y sorprendieron a la víctima cuando realizaba sus actividades habituales. El joven intentó resistirse al robo y forcejeó con los atacantes para evitar que le quiten su mochila, donde guardaba el dinero y las tarjetas.

Durante el enfrentamiento, los antisociales realizaron al menos dos disparos. El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que, tras el levantamiento legal del cadáver, se evidenció una herida de arma de fuego a la altura del abdomen, la cual provocó la muerte inmediata de la víctima.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 14:00, a plena luz del día, lo que generó alarma e indignación entre los vecinos, quienes exigen mayor seguridad en la zona ante el incremento de hechos delictivos.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas para la autopsia correspondiente, mientras que la Policía inició operativos para identificar y capturar a los responsables, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

