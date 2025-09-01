Comunarios de Viacha retienen a concejales, exigen prohibir operaciones mineras

Un grupo de comunarios de diferentes comunidades del municipio de Viacha tomó este lunes las instalaciones de la Alcaldía, en protesta contra la autorización otorgada a cinco cooperativas mineras para operar en la región.

Durante la protesta, los manifestantes retuvieron a concejales, a varios funcionarios municipales y a un delegado de la Defensoría del Pueblo, exigiendo la promulgación inmediata de una ley municipal que prohíba la presencia de cooperativas mineras en el área.

Los comunarios denunciaron que la autorización minera pone en riesgo el medio ambiente y la producción agrícola, principales actividades económicas de la zona.

Asimismo, advirtieron que no levantarán las medidas de presión hasta que exista un compromiso escrito que garantice la expulsión de las cooperativas mineras.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play