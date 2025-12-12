“¿Quién no se defendería si está al borde de la muerte?”: Exigen justicia para el policía por los hechos en Cotapachi

Los familiares cuestionan que se haya acusado al policía de haber causado la muerte de dos personas mientras él permanece internado y recuperándose de la intervención quirúrgica.

Su hermana, Jhovana, aseguró en el programa Que No Me Pierda que, el efectivo actuó en defensa propia, fue abandonado durante el operativo junto a otros tres policías y deberá someterse a nuevas cirugías mientras se reprograma su audiencia cautelar.

“Hoy ingresó a cirugía a las 14:00 horas y salió a las 20:00. La intervención fue delicada: le sacaron 18 perdigones de las piernas, pero aún quedan tres que el doctor indicó que no se pueden extraer por encontrarse en lugares sumamente peligrosos”, detalló Jhovana.

La familia lamenta que se busque incriminarlo en la muerte de dos personas, señalándolo como autor del hecho.

“Él no atentó contra la vida de nadie, solo quería defenderse. ¿Qué persona no se defendería si está al borde de la muerte? Lo golpearon, le arrojaron piedras a la cabeza y le rompieron el casco”, agregó la hermana.

El subteniente presenta múltiples heridas y sigue internado. Sus familiares piden que las investigaciones sean justas y que se valore el derecho de los uniformados a resguardar su vida frente a ataques de bloqueadores.

Según los familiares, 30 personas acorralaron a cuatro efectivos policiales, entre ellos una mujer, dos varones y el subteniente, quienes fueron agredidos violentamente. Los policías presentes declararon y existen videos que muestran las agresiones.

La familia también criticó que algunas autoridades, sin conocer los hechos, anticipen condenas y la baja del uniformado, pese a que dicen que actuó en defensa propia y en protección de sus camaradas. Recordaron además los incidentes en Llallagua, donde efectivos policiales fueron emboscados y perdieron la vida.

En un audio, el subteniente pidió que no lo abandonen, para que no sea juzgado por un hecho en el que dicen que actuó defendiendo su vida y la de sus camaradas.

