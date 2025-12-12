"Sufrió vejámenes y torturas": Abogado de la familia Aramayo exige justicia tras años de persecución

En medio de la reciente aprehensión del expresidente y exministro de Economía Luis Arce, el abogado Joel Lara se refirió en el programa Que No Me Pierda sobre Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena y denunciante de un desfalco millonario que terminó con su vida tras años de injusticia.

Lara, quien representa a la familia Aramayo, sostiene que el caso evidencia un ensañamiento judicial sistemático.

“Marco Antonio Aramayo denunció irregularidades que incomodaron a quienes estaban en el poder. Como consecuencia, enfrentó 259 procesos judiciales y pasó casi ocho años privado de libertad. Todo esto mientras quienes recibieron dinero indebidamente quedaron en libertad o con medidas mucho más leves”, declaró.

El abogado enfatizó que la persecución contra su cliente no fue solo legal, sino también física y psicológica. “Durante su encierro, mi cliente sufrió tortura física, psicológica e incluso vejámenes sexuales. Es un caso que trasciende la política y entra en el terreno de los derechos humanos”, aseguró Lara.

Además, destacó que organismos internacionales ya habían expresado preocupación por la situación de Aramayo y que la familia está evaluando llevar el caso a instancias internacionales para resarcimiento y reparación.

Sostuvo que las investigaciones deben ir más allá de los nombres más visibles. “No se trata solo de procesar a Luis Arce o a Nemesia Achacollo. Hay más de 4.400 dirigentes que recibieron dinero del Fondo Indígena y cuyo destino debe ser auditado. La justicia no puede quedarse a medias, porque lo que está en juego es el patrimonio de todo el Estado boliviano y los derechos de los pueblos indígenas”, señaló.

