Hijo de Aramayo: “Nunca aceptó sobornos, prefirió morir con principios”

Marco Aramayo, hijo de Marco Antonio Aramayo Caballero, exdirector del Fondo Indígena, rompió el silencio en el programa Que No Me Pierda para relatar las décadas de sufrimiento que atravesó su familia a raíz de las denuncias de su padre sobre irregularidades en la institución estatal.

“Fue una mezcla de sentimientos de tristeza, alegría y añoranza, porque me hubiera gustado que mi padre estuviera vivo para ver la justicia”, expresó refiriéndose a la aprehensión del expresidente y exministro de Economía Luis Arce Catacora, uno de los implicados en la investigación del Fondo Indígena.

Marco Antonio Aramayo fue el primero en denunciar el desfalco que involucró transferencias irregulares de fondos estatales a cuentas particulares.

“Mi padre solicitó una auditoría al Fondo Indígena y los resultados demostraron un desfalco millonario. Lo único que hizo fue entregar los informes a las autoridades, entre ellas Nemesia Achacollo, Evo Morales y Luis Arce Catacora”, recordó su hijo. Por estas denuncias, Aramayo enfrentó 259 procesos judiciales y pasó casi ocho años en detención preventiva, hasta fallecer en prisión.

El hijo del exdirector explicó que su padre nunca aceptó sobornos para encubrir la corrupción: “Le ofrecieron un millón, dos millones de dólares para que se declarara culpable y asumiera responsabilidades de todo el Movimiento al Socialismo, pero jamás lo hizo. Prefirió morir antes de venderse o vender sus principios”.

Marco Aramayo enfatizó que la familia busca justicia imparcial y que la investigación alcance a todos los responsables del desfalco.

“No solo pedimos que se investigue a Luis Arce y Nemesia Achacollo, sino desde la creación del Fondo Indígena. Hay 4.400 dirigentes sindicales que recibieron dinero y deben rendir cuentas”.

Además, reveló que la familia ha presentado cartas al presidente y vicepresidente del país, aportando los libros póstumos de su padre, con el objetivo de contribuir a la investigación y garantizar que su memoria no sea olvidada. “Ahora hay una señal de esperanza, y es la única a la cual nos estamos aferrando”, señaló.

