Fiscalía trabaja en la imputación formal contra el expresidente Luis Arce por caso Fondo Indígena

El fiscal asignado al caso Fondo Indígena (Fondioc), Miguel Cardozo, informó este jueves que el Ministerio Público aún se encuentra elaborando la imputación formal contra el expresidente Luis Arce, en el marco de la investigación por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Cardozo explicó que la acusación se encuentra en etapa de análisis y aún no ha sido presentada debido a que continúa llegando información complementaria de distintas instituciones del Estado.

“Recién estamos realizando la resolución de imputación formal y, posterior a ello, el Ministerio Público va a evaluar qué medida va a solicitar. Estamos hablando de incumplimiento de deberes y conducta económica que se imputará al señor Luis Arce”, afirmó el fiscal.

Asimismo, precisó que el equipo investigador se encuentra examinando documentos remitidos por entidades públicas que podrían resultar determinantes para definir los requerimientos procesales.

“Se está evaluando en este momento en base a la documentación que sigue llegando al Ministerio Público de las instituciones; en base a esa documentación se va a solicitar lo que en derecho corresponde”, añadió Cardozo.

El Ministerio Público continúa realizando actos investigativos y no descartó que, tras la presentación de la imputación formal, se soliciten medidas cautelares conforme a la valoración de riesgos procesales.

