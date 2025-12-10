“La corrupción masista no puede quedar impune”: Camacho tras aprehensión de Arce por el caso Fondo Indígena

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció respecto a la aprehensión del expresidente Luis Arce, afirmando que esta acción constituye una señal clara de que los hechos de corrupción vinculados al Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) deben ser investigados y sancionados sin privilegios.

A través de un mensaje público, Camacho señaló que el Fondo Indígena representa “uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos del autoritarismo masista”, recordando que, según denuncias históricas, más de 100 millones de dólares fueron dispuestos y transferidos a cuentas personales de dirigentes del MAS bajo el pretexto de proyectos que nunca se ejecutaron.

“La detención de Luis Arce es una señal de que la corrupción masista en el Fondo Indígena no puede quedar en la impunidad”, afirmó el gobernador.

En su declaración, también hizo referencia al caso del exadministrador del Fondo, según indicó fue sometido a un proceso judicial prolongado y falleció privado de libertad mientras enfrentaba acusaciones, situación que calificó como un acto de injusticia derivado del manejo político del sistema judicial durante gestiones pasadas.

Camacho destacó que el país atraviesa un nuevo ciclo político, el cual debe estar respaldado por un compromiso firme con la transparencia y la erradicación de la corrupción. En esa línea, enfatizó que las investigaciones sobre los hechos irregulares del FDI deben continuar para sentar un precedente histórico.

“El nuevo ciclo político que está empezando debe fortalecerse sobre un proceso de investigación y sanción a la corrupción masista, para demostrar que ningún gobierno puede usar al Estado para su empoderamiento político y, mucho menos, repartir los recursos de todos los bolivianos entre sus militantes”, sostuvo.

La autoridad subrayó la necesidad de instituciones sólidas y una justicia independiente, para asegurar que los fondos estatales se administren de forma responsable y en beneficio de todos los bolivianos.

Mire la publicación del gobernador Camacho:

