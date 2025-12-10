“Confío en la Policía”: Paz pide investigar a “mafias” involucradas en el conflicto de Cotapachi

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, reiteró este miércoles su pedido a la justicia y a la Fiscalía para que actúen con celeridad en las investigaciones sobre lo ocurrido en Cotapachi (Cochabamba), donde dos personas perdieron la vida tras un enfrentamiento con la Policía durante un operativo para desbloquear el ingreso al botadero.

“He pedido al Ministerio de Gobierno y a la institucionalidad que actúen con mayor celeridad para que no haya dudas de que el camino hacia la institucionalización en Bolivia —en la Policía y en todas las instituciones— es irreversible”, declaró Paz ante los medios.

El mandatario expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos, pero remarcó su “firmeza y confianza” en la labor de la Policía y en los cambios impulsados para su institucionalización.

Paz también pidió que la justicia, sin ningún tipo de interferencia política, revele la verdad del caso y procese a las “mafias” que —aseguró— buscan generar confrontación y violencia.

