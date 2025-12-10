Excomandante de la Policía, Augusto Russo, se presenta a declarar en la Fiscalía

El Ministerio Público citó al excomandante Nacional de la Policía Boliviana, general Augusto Juan Russo Sandoval, para que brinde su declaración informativa en calidad de sindicado dentro de una investigación abierta por presuntos hechos de discriminación y racismo.

El proceso se inició a raíz de una denuncia presentada por el coronel Pavel César Vázquez Pastor, miembro activo de la institución policial, quien señaló a varias exautoridades como posibles responsables de actos discriminatorios cometidos en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la citación emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Personal, Russo deberá presentarse el miércoles 10 de diciembre a horas 09:00, en las oficinas de la Fiscalía ubicadas en el piso 6 del edificio institucional.

El documento oficial establece que el excomandante deberá presentarse portando su cédula de identidad y, si así lo requiere, acompañado de su abogado defensor. Asimismo, se advierte que, en caso de no acudir a la convocatoria, la autoridad fiscal podría disponer la emisión de una orden de aprehensión, conforme a lo establecido en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal.

La denuncia también alcanza al exviceministro Johnny Aguilera.

Mire la citación:

