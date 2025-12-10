Reportan que Luis Arce fue aprehendido y trasladado a la Felcc donde dará su declaración

El expresidente Luis Arce fue arrestado y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen donde se espera su declaración dentro del caso Fondo Indígena.

La denuncia presentada por el abogado Eduardo León atribuye a Luis Arce, en su calidad de exministro de economía presuntas responsabilidades en la administración y control de recursos del Fondo Indígena.

Según el documento de denuncia, sustentado en los Arts. 284, 285 y 288 del Código de Procedimiento Penal y las modificaciones introducidas por las Leyes N° 004 y 1390, se acusa a Arce de presuntos delitos que habrían ocasionado daño económico al Estado. La parte querellante solicita la apertura inmediata de la etapa preliminar de investigación.

La denuncia incluye los siguientes presuntos delitos:

Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito (Art. 29 Ley 004/1390)

Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes (Art. 153 C.P.)

Incumplimiento de Deberes (Art. 154 C.P.)

Uso Indebido de Influencias (Art. 146 C.P.)

Concusión (Art. 151 C.P.)

Conducta Antieconómica (Art. 224 C.P.)

La parte denunciante solicita que el Ministerio Público disponga el inicio formal de la investigación y avance hacia una futura resolución de imputación de acuerdo con los elementos que se recojan durante la etapa preliminar.

Solicitan mandamiento de aprehensión

En el Otrosí 1, el denunciante pide al Ministerio Público la emisión de un mandamiento de aprehensión contra Arce, argumentando que la naturaleza de los delitos atribuidos es de acción pública, presentan carácter grave y podrían configurar riesgos procesales de fuga u obstaculización.

El pedido se fundamenta en el Artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que faculta la aplicación de medidas para asegurar la presencia del investigado y garantizar el normal desarrollo del proceso penal.

Requieren activación de alerta migratoria

Asimismo, en el Otrosí 2, se solicita que la Fiscalía oficie a la Dirección General de Migración para activar una alerta migratoria contra el exmandatario, con el fin de asegurar que no abandone el país mientras avance la investigación.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play