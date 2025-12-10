René Calla: “Comunarios amenazaron a los policías con echarles gasolina” en Cotapachi

El viceministro brindó detalles este miércoles, en una entrevista con Red Uno, sobre los hechos registrados durante el desbloqueo en Cotapachi, operativo que dejó un saldo de dos personas fallecidas. En las últimas horas se confirmó que un efectivo policial efectuó disparos; sin embargo, también resultó herido por impactos de perdigones disparados con una escopeta, según las investigaciones preliminares.

“El día de ayer hicimos una inspección al lugar de los hechos. Estuvimos casi todo el día y recorrimos más de 20 kilómetros, unas 30 hectáreas, para analizar y entender exactamente lo que pasó”, manifestó Calla.

La autoridad explicó que, en un inicio, el personal policial cumplió con una operación para verificar zanjas y obstáculos que impedían el ingreso al botadero. Tras realizar tareas de despeje, se logró que los camiones ingresaran sin inconvenientes.

Sin embargo, al momento de la retirada, los efectivos fueron emboscados por comunarios que, según el reporte, utilizaron piedras, palos, dinamitas y perdigones para atacarlos. Ante esto, la Policía respondió con gases lacrimógenos con el fin de dispersar a los agresores.

Calla indicó que uno de los grupos de policías se dispersó debido a los ataques, y fue en ese momento cuando presuntamente ocurrieron los hechos más críticos, puesto que la vida de los uniformados estaba en riesgo.

“Se pudo constatar que hay casquillos de proyectiles que fueron colectados; el IDIF está realizando el análisis correspondiente. También se encontró una especie de morteros donde colocan dinamita. Una persona incluso se hizo volar la mano al manipular estos artefactos explosivos caseros”, afirmó.

El viceministro señaló que existió una desproporcionalidad en el uso de dinamita frente a los gases lacrimógenos empleados por la Policía. Sobre las imágenes del efectivo que aparece disparando, remarcó que debe considerarse el riesgo que enfrentaba, recordando antecedentes recientes como los hechos en Llallagua y Parotani donde policías fueron asesinados o brutalmente agredidos.

“Esos hechos han hecho que el oficial policial actúe para proteger a sus compañeros. En las imágenes se ve cómo los estaban agrediendo, gritando y empujando. Ahí prima la sobrevivencia”, sostuvo.

Asimismo, Calla aseguró que los policías fueron acorralados, golpeados y amenazados.

“Tomen en cuenta esto: se identificó al policía portando el arma de fuego, pero ese policía está herido. Es él quien tiene incrustaciones de perdigones metálicos en el cuerpo. Eso significa que se usaron escopetas y los amenazaron con echarles gasolina”, agregó.

El efectivo declaró que disparó en proporcionalidad luego de que fueran atacados con armas de fuego artesanales, lo que derivó también en policías heridos. Según Calla, incluso fueron amenazados con echarles gasolina.

En el lugar se hallaron petardos, explosivos, drones y dinero en efectivo, lo que hace presumir que las movilizaciones podrían tener otros intereses y algún tipo de financiamiento. El caso continúa en investigación.

