Alcalde Nelson Gallinate: ¿Quién financia el pago de la maquinaria para los bloqueos en Colcapirhua?

La intervención policial tenía el objetivo de desbloquear el botadero de Cotapachi; sin embargo, el hecho terminó con personas fallecidas y heridas. El alcalde de Colcapirhua señaló este martes, en Red Uno, que los hechos violentos ya se venían presentando en el lugar desde el pasado jueves, donde funcionarios municipales fueron golpeados por los bloqueadores. Indicó que uno de ellos se encuentra en terapia intensiva producto de dichas agresiones.

“Estos grupos violentos que hay en la zona tienen otro trasfondo; son justamente los que causan este problema. Es importante pedir a la Fiscalía y a la Policía que se investigue y se vaya al fondo del asunto, porque se encontraron drones sobrevolando la zona, dinero, petardos, cartuchos de dinamita, y el camino estaba escarbado varios centímetros, además de 15 zanjas”, afirmó Gallinate.

Según la autoridad, existe alguien que estaría financiando estos movimientos en la zona, desde la maquinaria que se contrata para las zanjas y excavaciones, hasta los pagos a personas que participan en los bloqueos.

Para Gallinate, es fundamental identificar a los coautores de este tipo de hechos violentos, quienes según dijo llevan a los vecinos como “carne de cañón”.

Un vehículo que transportaba detonadores fue hallado en el lugar del conflicto. El alcalde recordó que en 2023 los dirigentes de la zona ya plantearon una acción popular debido a un caso muy similar contra las mismas personas, y se emitió un fallo a favor del derecho a la vida y la salud, con el fin de evitar los bloqueos. Dicha determinación fue ratificada por la Sala Constitucional Nº 1.

“Por lo tanto, lo que procede es que la Policía pueda actuar para liberar las vías. Eso es importante en base al derecho y a la normativa que se tiene. Y justamente una de las personas que ha fallecido tenía prohibido, por la acción popular, acercarse al sector. Hay personas que han sido plenamente identificadas”, afirmó Gallinate.

La autoridad dijo que incluso ya existe una acción penal en contra de algunos dirigentes, quienes según aseguró buscan generar conflicto y muerte con otros fines. Afirmó que no existe una demanda social.

“No existe una demanda social. Se creó un programa de límites, pero el relleno sanitario no está ni un mes ni un año allí; son 18 años que está ahí”, agregó.

