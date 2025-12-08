TEMAS DE HOY:
Policial

¡Tragedia en Los Yungas!: camión cargado de coca cae al río dejando varios muertos y heridos

Un grave accidente se registró esta madrugada en el sector del Velo de Novia, en la ruta hacia los Yungas, cuando un camión cargado de coca cayó al río.

Jhovana Cahuasa

08/12/2025 11:09

Foto: Red Yungas
La Paz

Un trágico hecho se suscitó este lunes por la madrugada en el sector Velo de Novia, en Los Yungas de La Paz, donde un camión cargado de coca cayó al río, dejando a personas fallecidas, según informó el medio local Red Yungas.

Según la información al menos cuatro personas habrían fallecido, existirían heridos y desaparecidos.

Los equipos de rescate trabajan intensamente en el lugar para auxiliar al conductor, cuya identidad aún no ha sido confirmada, aunque se sabe que es del municipio de La Asunta de Chamaca.

Hasta el momento, se han rescatado a tres personas heridas, entre ellas un menor de edad. Los bomberos reportaron que únicamente encontraron la carrocería del camión en el río, sin la cabina, lo que indica que podrían existir personas desaparecidas.

Se solicitó de manera urgente la presencia de ambulancias para trasladar a los heridos a centros médicos. La información es preliminar se espera que las autoridades brinden un informe detallado respecto al hecho.

 

 

