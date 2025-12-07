Caso Lorgio Saucedo: liberan a cuatro investigados y la madre pide evitar que el crimen quede impune

La investigación por la desaparición y muerte de Lorgio Saucedo continúa generando tensión y cuestionamientos. En las últimas horas, tras una audiencia judicial, cuatro personas que permanecían detenidas por este caso fueron puestas en libertad, hecho que provocó una fuerte reacción de la madre del joven.

La mujer se dirigió al presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, pidiéndole intervención para evitar que, según sus palabras, “el asesinato de mi hijo quede impune”.

La madre cuestionó la decisión de la jueza Anay Áñez Mendoza, quien otorgó medidas sustitutivas a Yerko Junior Iriarte Montaño, identificado por la familia como “autor confeso”, y a otros tres investigados. La resolución incluye una fianza de 50 mil bolivianos y la obligación de firmar semanalmente en el Palacio de Justicia.

La mujer también expresó preocupación por el historial de la jueza y afirmó que, de acuerdo con su percepción, la autoridad judicial tendría “fama de liberar maleantes, asesinos y narcotraficantes”. Estas aseveraciones no fueron confirmadas oficialmente y provienen exclusivamente de la declaración de la madre.

Durante su intervención, destacó que uno de los elementos presentados como prueba por la Fiscalía, un zapato perteneciente a Yerko Iriarte, contenía rastros de sangre humana, según la pericia forense. La mujer afirmó estar “100% segura” de que corresponde a su hijo, aunque la investigación aún continúa.

“Con todas esas pruebas presentadas por la Fiscalía y los investigadores, aun así, la juez les dio el regalo de Navidad, de que ellos pasen estas fiestas con sus familias, mientras nosotros seguimos peregrinando por justicia y por encontrar el cuerpo de mi hijo”, lamentó.

Mira la programación en Red Uno Play