¡Sorprendió a todos! Salió de compras y terminó dando a luz en plena tienda | VIDEO

Lo que comenzó como una simple mañana de compras terminó en un nacimiento inesperado el jueves 4 de diciembre en una tienda de artículos infantiles ubicada en Rua do Rangel, barrio São José, en el centro de Recife, Pernambuco.

Pábada Regina Ferreira de Lima, de 28 años, había ingresado al establecimiento para comprar el ajuar de su quinto hijo cuando, de manera repentina, comenzó a sentir intensas contracciones y solicitó ayuda al personal de la tienda.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del parto, que se desarrolló en apenas uno o dos minutos. Con asistencia improvisada de las empleadas, Regina fue recostada en el piso mientras nacía su hijo, João Pedro, alrededor de las 9:20 AM.

Minutos más tarde, equipos del SAMU llegaron al lugar, cortaron el cordón umbilical y trasladaron a madre e hijo a un hospital cercano, donde ambos fueron evaluados y reportados en buen estado de salud.

En un gesto de solidaridad, el personal de la tienda decidió entregar sin costo todos los productos que la madre había seleccionado y preparó un ajuar completo que incluía ropa, accesorios, cuna y cochecito. La dueña del establecimiento reconoció que, aunque en ocasiones había bromeado con la posibilidad de un parto dentro de la tienda, nunca imaginó que realmente sucedería.

