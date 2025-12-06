[Imágenes sensibles] Sube a una torre de energía y cae tras colgarse de cables de alta tensión

Un hombre falleció luego de caer desde una torre de energía de 220 kilovoltios, en un hecho que generó gran impacto entre los vecinos de la zona. Según testigos, el individuo habría subido a la estructura en aparente drogado, lo que encendió las alertas de quienes se encontraban en las inmediaciones.

El incidente obligó a que el suministro eléctrico se cortara de manera preventiva mientras personal policial y equipos de emergencia se desplazaban al lugar con el fin de persuadir al hombre para que descendiera de forma segura.

Sin embargo, pese a los intentos de intervención, el sujeto terminó perdiendo el control y cayó desde varios metros de altura. En un video de 28 segundos grabado por un testigo, se observa cómo el individuo se balancea y cuelga del tendido eléctrico mientras los vecinos observan con preocupación. En los segundos finales de la grabación, el hombre se suelta y cae ante la mirada atónita de quienes estaban presentes.

Los equipos de emergencia lo trasladaron de inmediato a un centro médico, donde ingresó con heridas de gravedad. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre no logró sobrevivir y falleció.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho, así como el estado en que se encontraba la víctima al momento de subir a la torre.

A continuación, el video:

