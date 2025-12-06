TEMAS DE HOY:
Madre agrede a sus hijos Narcotráfico en Cochabamba tentativa de feminciido

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

[Imágenes sensibles] Sube a una torre de energía y cae tras colgarse de cables de alta tensión

En un video de 28 segundos grabado por un testigo, se observa cómo el individuo se balancea y cuelga del tendido eléctrico mientras los vecinos observan con preocupación.

Charles M. Flores

06/12/2025 8:22

Video registra momentos previos a la caída de un hombre desde torre eléctrica. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Mundo

Escuchar esta nota

Un hombre falleció luego de caer desde una torre de energía de 220 kilovoltios, en un hecho que generó gran impacto entre los vecinos de la zona. Según testigos, el individuo habría subido a la estructura en aparente drogado, lo que encendió las alertas de quienes se encontraban en las inmediaciones.

El incidente obligó a que el suministro eléctrico se cortara de manera preventiva mientras personal policial y equipos de emergencia se desplazaban al lugar con el fin de persuadir al hombre para que descendiera de forma segura.

Sin embargo, pese a los intentos de intervención, el sujeto terminó perdiendo el control y cayó desde varios metros de altura. En un video de 28 segundos grabado por un testigo, se observa cómo el individuo se balancea y cuelga del tendido eléctrico mientras los vecinos observan con preocupación. En los segundos finales de la grabación, el hombre se suelta y cae ante la mirada atónita de quienes estaban presentes.

Los equipos de emergencia lo trasladaron de inmediato a un centro médico, donde ingresó con heridas de gravedad. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre no logró sobrevivir y falleció.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho, así como el estado en que se encontraba la víctima al momento de subir a la torre.

A continuación, el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD