¡Terrible! Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un carrito de supermercado en Brasil

Un macabro hallazgo conmocionó a la ciudad de San Pablo, Brasil: el cuerpo de una mujer fue encontrado dentro de un carrito de compras abandonado en una calle, envuelto en una bolsa plástica y cubierto por una sábana. La víctima fue identificada como Angélica Alves Camargo, de 43 años.

El estremecedor descubrimiento se produjo cuando un profesor, que realizaba una vigilia en la zona debido a una serie de robos de bicicletas, observó a un hombre empujando un carrito cubierto.

Al creer que se trataba de un hurto, el profesor decidió interceptar al sujeto. Sin embargo, al notar la presencia del vecino, el hombre abandonó el carrito en plena calle y huyó a toda velocidad. Al revisar lo que había dentro, el profesor se topó con el cuerpo de la mujer, que estaba "cuidadosamente envuelto", informa TN.

Principal sospechoso: "Cicatriz"

El hombre que transportaba el carrito es el principal sospechoso del caso y fue identificado por los vecinos solo por su apodo: “Cicatriz”, debido a dos marcas visibles en su rostro.

Testigos aseguraron que vieron a "Cicatriz" dos días antes del crimen junto a dos mujeres, una de ellas la víctima. Aunque aún no se ha determinado si fue el autor directo del homicidio, el sospechoso es investigado por la ocultación del cadáver, ya que fue grabado por cámaras de seguridad trasladando el cuerpo por la calle.

El caso está a cargo del Departamento de Homicidios y de Protección a la Persona (DHPP), que trabaja para formalmente identificar al sujeto y pedir su detención preventiva.

