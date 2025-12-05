TEMAS DE HOY:
Emapa Fondo Indígena Rubén Ríos

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

Alistan el regreso de 'Men in Black' con una quinta película: ¿volverán Will Smith y Tommy Lee Jones?

Chris Bremner, guionista y productor de grandes filmes como 'Bad Boys', será el encargado de escribir la trama de este nuevo proyecto.

EFE

05/12/2025 17:56

Escena de la primera película, estrenada en julio de 1997. Imagen: Photofest/hollywoodreporter.com
Los Ángeles, Estados Unidos

Escuchar esta nota

El estudio de cine Sony Pictures está preparando una nueva película de 'Men in Black' ('Hombres de negro'), el éxito de ciencia ficción de la década de 1990 protagonizado por Will Smith y Tommy Lee Jones, según informó Deadline.

Chris Bremner, guionista y productor de grandes filmes como 'Bad Boys', será el encargado de escribir la trama de este nuevo proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno ni elenco confirmado.

Se desconoce la participación de Smith y Jones en el regreso de esta entrega, adaptada de la serie de Marvel Comics de Lowell Cunningham.

La primera película, estrenada en julio de 1997, corrió a cargo del director Barry Sonnenfeld y se centró en una agencia gubernamental secreta que supervisa la actividad extraterrestre en la Tierra.

Smith y Jones interpretan a dos agentes secretos encargados de investigar una serie de incidentes criminales aparentemente no relacionados que involucraban a los extraterrestres que vivían ocultos en el planeta. 

El éxito que cosechó dio inicio a una franquicia con otras dos películas en 2002 y 2012 que recaudó 1.904 millones de dólares en taquilla mundial.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD